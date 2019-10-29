На расселение аварийного жилья в Тюменской области потратят 9,4 млрд рублей

В ходе реализации регионального проекта по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда планируется расселить 148 тыс. кв. м жилья. В результате жилищные условия улучшат 9,9 тысяч жителей Тюменской области.
На эти цели намерены израсходовать 6,9 миллиарда рублей из областного бюджета и 2,5 миллиарда рублей из средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.
По последним данным,, в Тюменской области расселено 16 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда, что почти в 6 раз превышает плановый показатель на текущий год. Всего в 2019 году планируется расселить 22 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.
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