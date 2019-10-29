Участок трассы Тюмень — Екатеринбург расширили до 4 полос

Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

Завершена масштабная реконструкция федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень под Камышловом. В эксплуатацию введен участок финального этапа реконструкции, которая началась еще в 2018 году.

По сообщению ФКУ "Уралуправтодор", 19-километровый отрезок трассы приобрел параметры категории IБ — проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения. С вводом в эксплуатацию этого участка его пропускная способность увеличится более чем в три раза: с 6 тысяч до 19 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных потоков барьерным ограждением поможет водителям избежать лобовых столкновений.

В планах ФКУ "Уралуправтодор" — расширение до четырех полос всей трассы Екатеринбург — Тюмень c разделением автомобильных потоков. Эти работы будут проводиться поэтапно. К концу 2019 года четырехполосной станет 10-километровый участок дороги возле поселка Юшала Тугулымского района Свердловской области (с 240 по 250 км). В планах на 2020 год начать капитальный ремонт 20-километрового участка трассы под Талицей (с 220 по 240 км).