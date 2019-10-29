На тюменской трассе разбитое в пьяном ДТП авто буксировал еще один нетрезвый водитель

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

ДТП с нетрезвым водителем произошло вчера, 28 октября, на 35-м километре автодороги Бердюжье — Зарослое. Там опрокинулась в кювет "Лада" 99-й модели.

За рулем автомобиля был 44-летний нетрезвый водитель, он и его пассажирка получили различные травмы. К ним на помощь подъехали друзья на "Ниве", чтобы вытащить машину из кювета и отбуксировать ее.

За руль "Лады" сел пассажир "Нивы". Вскоре машины были остановлены нарядом ДПС.

"Автоинспекторы установили, что 51-летний водитель "Нивы" находится в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1,01 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пассажир "Нивы", в тот момент управляющий "Ладой", также был пьян, он "надул" 1, 42 мл. алкоголя на литр воздуха", — сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области. У водителя "Лады", совершившего ДТП, освидетельствование показало наличие 0,87 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.