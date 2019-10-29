Детская писательница Наталья Савушкина встретится с тюменскими читателями

В Тюмени 6 ноября пройдут встречи с писательницей Натальей Савушкиной. В 12.00 мероприятие состоится в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48), в 14.30 — в библиотеке №8 имени Чехова (ул. Северная, 2).

На встрече с читателями Наталья Савушкина расскажет о своем творчестве и представит книгу "Царское дело", вышедшую в издательстве "КомпасГид". Классическая школьная повесть рассчитана на читателей от 8 до 12 лет. Это — история об одном лете второклассницы Таи, лете, которое оказывается целой маленькой жизнью — с веселыми событиями и трагедиями, с новыми играми и долгими прогулками.

Наталья Савушкина живет в Москве. Широкой публике она известна в первую очередь как талантливый литературный критик. Прозаические произведения Натальи публиковались в сборниках "Новые имена в детской литературе", "Как хорошо", в различных периодических изданиях. Ее повесть "Шапка-невидимка" вошла в шорт-лист премии "Книгуру" в 2018 году.

Вход на встречи свободный.