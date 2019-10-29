В Тюменской области на учете 1,5 тысячи больных псориазом

В Тюменской области зарегистрировано около 1,5 тысяч больных псориазом, из которых 14,4% составляют дети и подростки. Ежегодно 29 октября проводится Всемирный день псориаза — для повышения осведомленности населения и поддержки людей, страдающих этим недугом.

Псориаз — хронический кожный дерматоз, носит как наследственный характер, так и приобретенный. Проявляется псориаз мелкими розового цвета узелковыми элементами и бляшками величиной с ладонь и больше. Характерным признаком высыпаний является пластинчатое шелушение на очагах. Иногда высыпания при псориазе сопровождаются зудом.

Как отмечают в Областном кожно-венерологическом диспансере, для лечения пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза в медучреждении используется высокотехнологичная медицинская помощь, которая оказывается по программам ОМС и за счет федерального бюджета и включает в себя генно-инженерные биологические препараты, фототерапию.

Специалисты отмечают, что для пациентов с псориазом важен диспансерный учет. Более 90% пациентов, проживающих в Тюмени и на юге Тюменской области находятся на диспансерном учете. Это помогает врачу выбрать нужную тактику ведения пациента. Для пациентов с псориазом в диспансере открыт специализированный кабинет, врач которого осуществляет прием пациентов с псориазом, ведет их диспансерное наблюдение, выбирает методы лечения.