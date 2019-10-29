Об иллюзии в графике и плакате тюменцы узнают на выставке

Завтра, 30 октября, в Музейном комплексе имени Словцова открывается выставка "Иллюзия в графике и плакате" известного венгерского художника, иллюстратора и плакатиста Иштвана Ороса. Начало в 18 часов.

На выставке будут представлены графические работы, трехмерные объекты, плакаты. Работы Ороса всегда безошибочно узнаваемы, вне зависимости от того, в каком жанре в тот или иной момент выступает художник. Он принадлежит к тем мастерам, кто обогатил визуальную культуру и историю искусства ХХ века своим собственным уникальным графическим языком. Будь то книжная иллюстрация, станковая графика, живопись или плакат, Орос выстраивает собственные волшебные миры, невообразимые в евклидовом трехмерном пространстве, жонглирует измерениями и уводит зрителя в сказочные пространства собственного воображения.

Выставка работает с 30 октября по 1 декабря 2019 года. Стоимость билета: 100 руб./чел., для льготных категорий вход свободный.