На тюменских дорогах за тонировку наказали более 16 тысяч водителей

Фото: управление Госавтоинспекции Тюменской области

С начала этого года в Тюменской области более 16 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку.

Тюменцам напоминают, что если после проведения замеров светопропускания стекол водитель тонированного авто устраняет тонировку на месте, инспекторы выписывают ему штраф и изымают тонировочную пленку. Если же снять пленку автомобилист не может или не хочет, то ему выпишут специальное требование об устранении нарушения. Водителю нужно будет в установленный инспектором срок явиться в подразделение ГИБДД и предоставить на осмотр автомобиль с устраненной неисправностью. В противном случае будет аннулирована регистрация транспортного средства.

Невыполнение законного требования сотрудника полиции грозит штрафом от 500 до 1000 рублей либо административным арестом до 15 суток.