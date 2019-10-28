Тюменцам предлагают провериться в День борьбы с инсультом

В Тюмени завтра, 29 октября, в 15 часов акция "Инсульт: узнай больше!" пройдет в центре здоровья взрослой поликлиники ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75, к.3). Мероприятие приурочено ко Дню борьбы с инсультом.

Все желающие смогут пройти экспресс-обследование на выявление факторов риска развития инсульта. Специалисты поликлиники измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, выполнят ЭКГ. По лодыжечно-плечевому индексу у обратившихся определят жесткость сосудов и предрасположенность к атеросклерозу. Каждый сможет проконсультироваться у врача-кардиолога.