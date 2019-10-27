Тюменские врачи используют экзоскелет для реабилитации пациентов

В Тюмени на базе МСЧ "Нефтяник" продолжается реализация федеральной программы реабилитации при помощи экзоскелета. Уже 25 пациентов от 18 до 55 лет приняли в ней участие, помощь предоставляется бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе МСЧ "Нефтяник", в программе участвуют пациенты с травмами грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника любого срока давности. На реабилитацию можно попасть по направлению из других медучреждений или обратиться самостоятельно.

По словам руководителя региональной программы, заведующего отделением нейрохирургии МСЧ "Нефтяник" Юрия Геркула, реабилитация проходит в два этапа. В нее входят тренировки с использованием системы "ExoAtlet" – аппарата, разработанного в инновационном центре "Сколково" (моторизованный каркас, который помогает человеку совершать движения нижней частью тела). Настройка экзоскелета подбирается индивидуально. Также пациенты получают массаж, физиотерапию и медикаментозное лечение.

"Сначала люди заново учатся вставать и держать баланс, затем – ходить с опорой на брусья. Максимальным освоением программы считается самостоятельная ходьба в экзоскелете без опоры и помощи инструктора. Положительные результаты есть у каждого пациента вне зависимости от того, способен ли он снова начать ходить", - отмечает специалист.

В программе участвует шесть клиник по всей стране. Их опыт станет основой для рекомендаций Министерству здравоохранения РФ по внедрению этого метода реабилитации по всей стране. Юрий Геркул считает, что со временем экзоскелет станет таким же индивидуальным средством реабилитации как, например, инвалидная коляска.