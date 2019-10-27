Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Ялуторовске

Всероссийская акция "Ночь искусств" стартует в Ялуторовске 3 ноября в 16:00. Откроет фестиваль творческих мероприятий Детская школа искусств им. С. И. Мамонтова. Здесь пройдут мастер-классы по рисованию и лепке, мини-квест, музыкальная викторина и будет организована фотозона "Люди искусства".

В 18:00 мероприятия продолжатся в Центральной городской библиотеке. Здесь встретятся поклонники литературы, театра, музыки. В программе акции в Ялуторовске - чтение вслух, виртуальные путешествия "По следам исчезнувших библиотек", видеотур "Самые необычные библиотеки мира", театральные миниатюры "Ставим пьесу", "Кинотрамвай" с кино и мультпоказами.

В рамках Молодежного квартирника "БезФормата" молодые поэты и авторы-исполнители представят свое творчество. Ценителей настоящего искусства виртуальный концертный зал приглашает на "Музыкальные вариации". Для детей пройдет премьера кукольного спектакля "Слоненок - турист", пишет "Тюменская область сегодня".

В Центре национальных культур гостей ждет вечер театральных премьер. Актеры авангардного театра "ФормАТ" представят два новых спектакля, один из них - по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок".

В "Торговых рядах" состоится "Start-up TV на ялуторовской волне" - мероприятие, посвященное 20-летию городской телекомпании "Стелла". Гости узнают, как развивалось телевидение в Ялуторовске.