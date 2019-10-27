Тюменцы могут поделиться вещами с нуждающимися через "Лавку добра"

Многодетные, малоимущие семьи, пожилые одинокие люди в преддверии зимних холодов обращаются в "Лавку добра" регионального центра "Семья" за помощью. Помочь им может каждый.

В основном, требуются зимняя взрослая и детская одежда, шапки, варежки, обувь, а также теплые одеяла и пледы. Сдать вещи можно в любое время, их принимают в "Лавке добра" через пост охраны по адресам: ул. Амурская, 150; ул. Геологоразведчиков, 14а; ул. Ермака, 1а, пишет "Вслух.ру".

"Лавка добра" функционирует в течение всего года. Через нее можно оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, пожертвовав одежду, обувь, бытовую технику, канцелярские товары, развивающие игры и игрушки, а также школьные принадлежности, которые будут переданы в семьи, нуждающиеся в них. В "Лавку добра" принимаются не только новые, но и бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии.