Тюменские школьники примут участие в Уральском химическом турнире

Сильнейшие школьные команды Тюменской области станут участниками Уральского химического турнира. Это ребята, которые стали лучшими по итогам областного этапа. Он проходил среди учащихся 8-11 классов из 10 муниципалитетов региона.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках областного этапа в турнире приняли участие 27 команд. Школьники решали сложные химические задачи и аргументировали свои ответы. Каждая команда примерила на себя роли команды-докладчика, команды-оппонента, команды-рецензента. Знания ребят оценивали студенты старших курсов и преподаватели крупных тюменских вузов.

По итогам областного тура лучшей стала команда "Гром. Наследие" из тюменского лицея № 93, второе место заняли "Монооксид дигидрогена" из школы №65 Тюмени, на третьем месте команда "Аргон" из Абатской школы №2 Абатского района. Четвертое приглашение получила команда "Радикалы" физико-математической школы.

Команда – победитель окружного этапа примет участие в заключительном туре, который состоится в феврале 2020 года в Москве.