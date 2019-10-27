Автомобилисты Тюмени говорят об актуальных вопросах текущего года

Около 300 тыс. автомобилей ездит по дорогам областной столицы. Некоторые автолюбители объединились в региональную общественную организацию содействия участникам дорожного движения "АвтоРадиоКлуб" (АРК – Тюмень). Участники устанавливают в автомобилях рации, по которым общаются друг с другом: сообщают о затруднениях на дорогах или просят помощи, если вдруг на дороге с кем-то приключилась неприятность.

В День автомобилиста тюменцы подводят итоги года. Как отметил руководитель тюменского автомобильного сайта Владимир Маджестик, в этом году полноценно замкнулась тюменская объездная (ТКАД). Много улиц отремонтировали. Хотя автомобилистам бы хотелось, чтобы эти работы проводили летом, ведь осенью из-за них больше пробок.

"Регулярно проводились сплошные проверки водителей на трезвость - это хорошо, но они малоэффективны, судя по их итогам и результатам. И все же они имеют хороший психологический эффект, и нарушители уже задумаются прежде, чем садиться за руль нетрезвым. Только необходимо такие рейды проводить не по утрам в будни, а ночью в выходные дни. Тогда будет меньше заторов", - считает Владимир Маджестик.

Недовольны автолюбители эпидемией закрытия или стирания букв и цифр на госномерах. Также очень популярны в городе стало изменение букв с "С" на "О", а отсюда - безнаказанность и массовые нарушения правил на дорогах Тюмени. Автолюбители города объединяются в борьбе с автохамами: в Интернете работает "Доска позора", по соцсетям распространяют видео с особо наглыми нарушителями, пишет "Тюменская область сегодня".