Тюменская гимназия №16 отмечает юбилей

Фото: гимназия №16, Тюмень

55 лет назад впервые открыла двери для учеников школа №16 в Тюмени, позднее ставшая гимназией.

История школы №16 началась 29 октября 1964 года. Она стояла на болоте и была почти на окраине Тюмени того времени. Здание было совсем другим: в 2010 году его признают аварийным и снесут, а на месте построят новую современную школу.

Память многих выпускников (а их за 55 лет более 5 тысяч человек) сохранила образ из детства. Своими воспоминаниями поделился писатель и журналист Виктор Строгальщиков, входивший во второй выпуск школы.

"Та самая школа. Кирпичная. Любимая. Памятная. С досками, положенными на кирпичи, чтобы можно было через грязь и лужи до нее добраться. С огромным болотом, на месте нынешнего замечательного сквера. К слову, эти деревья высаживали мы, под руководством первого директора шестнадцатой школы и нашего всеобщего любимца Василия Леонтьевича Шайманова. Как и во всякую новую школу, туда сбросили балласт со всех окрестных и даже дальних, и получилась этакая взрывоопасная смесь". "Директор был замечательный мужик и многое нам позволял, - продолжает Виктор Строгальщиков. - К примеру, вместе с друзьями мы могли зайти в большую перемену в радиорубку, запереться изнутри и вместо положенных школьных вальсов врубить записанную ночью на магнитофон песню "Битлз". Нас ругали, но из школы не выгоняли".

Эти слова подтверждают и учителя, которые работали в школе с первых дней. Например, Ирина Гилева пришла молодым специалистом в школу №16 в 1964 году:

"Хулиганы были страшные, все нас, учителей испытывали, - рассказывает Ирина Григорьевна. – Захожу я в класс после перемены, беру с учительского стола свой портфель, а из него лягушка большая выпрыгивает. Рядом болото было, вот кто-то из учеников поймал и мне подложил. Сидят, смотрят, ждут реакции. Не знают еще, что лягушек я не боюсь. Выяснила автора идеи, заставила вернуть земноводное в естественную среду".

Педагогический коллектив школы действительно умел найти общий язык с учениками. Об этом говорит то, что всего через два года, в 1966 году комсомольская организация школы №16 стала лучшей в Тюмени. Впрочем, на некоторые шалости глаза все-таки закрывали.

Делиться воспоминаниями выпускники и педагоги продолжат на торжественном собрании, которое проходит в стенах гимназии 26 октября. Здесь учится 2229 учеников. Профильное обучение с седьмого класса, большое число кружков и секций, новейшее оборудование и инновации изменили школу до неузнаваемости. Недаром именно на базе гимназии №16 с 2011 года расположилась городская площадка по работе с одаренными юными тюменцами, сообщает "Тюменская область сегодня".