Налог за новостройки заплатят в этом году более 100 тысяч тюменцев

Начиная с 2019 года, более чем у 100 тысяч владельцев квартир в тюменских новостройках возникла обязанность по уплате налога.

В этом году в Тюменской области налог на имущество физических лиц впервые исчислен от кадастровой стоимости недвижимости. Ранее налогообложение недвижимого имущества в Тюменской области осуществлялось исходя из инвентаризационной стоимости, следовательно, у объектов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, налоговая база отсутствовала, и налог не начислялся, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на пресс-службу УФНС по Тюменской области.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка, через платёжный терминал, с помощью телефона используя один из имеющихся реквизитов: QR-код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).

При расчете налога всем налогоплательщикам предоставлен вычет на величину кадастровой стоимости 10 кв. м в отношении комнат, 20 кв. м - по квартирам, 50 кв. м - по жилым домам. Это необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается. Заявлять такие вычеты гражданам не требуется.

Кроме того, предусмотрен переходный период, в течение которого сумма налога будет увеличиваться постепенно в течение нескольких лет.