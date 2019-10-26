Квест-игра "Театральные гонки" прошли в Ялуторовске

Школьники и студенты Ялуторовска приняли участие в городской квест-игре "Театральные гонки". Первое место занял медицинский колледж, второе – школа №1, третье - школа имени Декабристов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Задания подготовили специалисты Молодежного центра Мария Егорова и Виктория Балдук. "Гонки" включали шесть станций, расположенных на центральных улицах города. В каждой команде было по десять человек. У всех команд были маршрутные листы с зашифрованными местами расположения станций.

Главная цель квеста – развитие креативности и творческих способностей. В этот день ребятам пришлось проявить себя с разных сторон. Участники были настоящими гримерами и проверили свои знания саундтреков известных фильмов.

Во время прохождения "Гонок" все проявили изобретательность и настоящий боевой дух. На станции у городского фонтана команда медколледжа поставила рекорд по времени. Задание заключалось в том, что все участники должны были встать в круг спиной к центру, взявшись за руки и, не расцепляя их, развернуться всей командой лицом к центру круга. Будущие врачи справились с заданием за 13 секунд, тогда как у других команд на этот маневр потребовалось больше времени.