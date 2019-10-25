"Тюменская марка" откроется в субботу

Фото предоставлено организаторами

Выставка "Тюменская марка" открывается завтра, в субботу, 26 октября в спорткомплексе "Центральный". В ней примут участие 80 лучших предприятий и предпринимателей города Тюмени.

Они поборются за зрительские голоса в семи номинациях: промышленное производство (20 участников), бизнес для бизнеса (18 участников), социально-культурная сфера (18 участников), бытовые услуги (7 участников), гостеприимство (6 участников), удачный старт (6 участников), строительство (5 участников). Жители смогут оценить продукцию и услуги прямо на выставке и отдать голоса за лучших.

"Для посетителей мы готовим большой праздник с концертным шоу, розыгрышами призов, интересными мастер-классами для детей и взрослых. Здесь каждый найдет продукцию или услугу по душе", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Гости выставки смогут увидеть яркие туристические места Тюменской области и выиграть путевку, посмотреть болид "Формулы 1", прокатиться на супер-тренажере, имитируюшем езду на автомобиле, сфотографироваться в фотозоне с персонажем великой сказки "Конек-Горбунок" и присесть за стол с яствами, продегустировать продукцию местных товаропроизводителей, вместе с детьми узнать тонкости робототехники и правилах дорожного движения и многое другое.

Праздник продлится 26 октября с 10 до 19 часов, продолжится 27 октября с 10 до 18 часов по адресу: ул. Орджоникидзе, 60. Вход – свободный.

Организаторы конкурса: Администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.