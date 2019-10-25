На всероссийском совещании комиссий по делам несовершеннолетних обсудили передовые практики регионов

Сотрудничество в интересах семьи - основа работы комиссии по делам несовершеннолетних в Тюменской области. ОБ этом заявила первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель региональной комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Шевчик на VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"Главный посыл нашей комиссии по делам несовершеннолетних - сотрудничество в интересах семьи и, нацеленность на конечный результат и отсутствие внутренней конкуренции. Любое натягивание одеяла на себя или перетягивание акцентов не в ту сторону - карается", - отметила Наталья Шевчик.

Она поблагодарила Правительственную комиссию и Министерство просвещения за то, что Всероссийское совещание в 2019 году проходит в Тюменской области. "Нам всегда интересен внешний аудит, интересно себя показать и измерить, чтобы впоследствии правильно выстроить работу, найти точки роста. Каждое присутствие на таких площадках даёт нам новые толчки и новые мысли", - подчеркнула Наталья Шевчик. Она также отметила, что положительный опыт, наработанный в Тюменской области, заслуга команды единомышленников, которая сложилась в регионе.

Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ. В качестве места проведения ежегодно определяется территория, где есть хороший наработанный опыт в этой сфере. В этом году такой территорией стала Тюменская область. Тюменские технологии профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних неоднократно признавались лучшими на федеральном уровне.