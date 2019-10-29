Дмитрий Осипов решает проблему подтопления частных домов

Жители 5-го Степного переулка на личном приеме пожаловались заместителю председателя Тюменской городской думы Дмитрию Осипову на то, что на протяжении многих лет в подвалы их домов заходит вода.

Узнав о ситуации, депутат организовал встречу жителей проблемной улицы с представителями "Тюмень Водоканала", департаментов городского хозяйства и дорожной инфраструктуры и транспорта.

Как выяснилось, причин для подтопления может быть несколько, и однозначный вывод можно сделать только после проведения определенных мероприятий: например, сделать анализ воды, которая заходит в подвалы домов, установить возможные утечки теплотрассы и так далее.

"Необходимо всем представителям различных структур оперативно включиться в процесс, выяснить причину подтопления, затем всем вместе разработать алгоритм действий для решения данного вопроса", – прокомментировал Дмитрий Осипов.

В ходе встречи горожане также рассказали депутату о проблемах освещения на улице 9 Января. Вопрос был переадресован сотруднику департамента дорожной инфраструктуры и транспорта с просьбой решить его в короткие сроки.

Все озвученные на встрече просьбы горожан Дмитрий Осипов взял на особый контроль.