Роман Явныч обсудил с горожанами благоустройство дворов

С просьбой посодействовать в комплексном благоустройстве дворовой территории к депутату Тюменской городской думы Роману Явнычу обратились жильцы дома № 69 по улице Харьковской. Им есть с чем сравнить состояние своего двора: соседняя территория между домами на улице Харьковской, 71, 71а и Одесской, 26 за лето заметно преобразилась – подрядчики завершат здесь ремонт до конца октября.

Помимо благоустройства двора, горожане просят закрыть сквозной проезд на улицу Мельникайте. Из-за отсутствия тротуаров жильцы ходят по дороге, при этом автомобилисты не всегда соблюдают скоростной режим, а это чревато наездами на пешеходов.

Озвученные проблемы депутат взял на личный контроль.