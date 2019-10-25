Роман Явныч обсудил с горожанами благоустройство дворов

12:30 25 октября 2019
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duma.tyumen-city.ru

С просьбой посодействовать в комплексном благоустройстве дворовой территории к депутату Тюменской городской думы Роману Явнычу обратились жильцы дома № 69 по улице Харьковской. Им есть с чем сравнить состояние своего двора: соседняя территория между домами на улице Харьковской, 71, 71а и Одесской, 26 за лето заметно преобразилась – подрядчики завершат здесь ремонт до конца октября. 

Помимо благоустройства двора, горожане просят закрыть сквозной проезд на улицу Мельникайте. Из-за отсутствия тротуаров жильцы ходят по дороге, при этом автомобилисты не всегда соблюдают скоростной режим, а это чревато наездами на пешеходов.

Озвученные проблемы депутат взял на личный контроль.

Теги: благоустройство , депутаты , Тюменская городская дума
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