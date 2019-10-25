"Подростки, родители и Rock`n`Roll": в Тюмени снова пройдет форум для ответственных родителей

Форум для родителей "Подростки, родители и Rock`n`Roll" пройдет в Тюмени 26 октября в ДК "Нефтяник" (Осипенко, 1).
Какие вопросы о взрослении волнуют подростков? Что обязательно нужно рассказать мальчикам и девочкам в переходном возрасте? На форуме можно получить ответы эти и другие вопросы.
Федеральные и региональные психологи и эксперты по работе с подростками прочитают лекции и проконсультируют тюменских родителей, как предотвратить или решить возникшие проблемы с подростками.
Участие в форуме бесплатное. Нужна предварительная регистрация.
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