"Подростки, родители и Rock`n`Roll": в Тюмени снова пройдет форум для ответственных родителей

Форум для родителей "Подростки, родители и Rock`n`Roll" пройдет в Тюмени 26 октября в ДК "Нефтяник" (Осипенко, 1).

Какие вопросы о взрослении волнуют подростков? Что обязательно нужно рассказать мальчикам и девочкам в переходном возрасте? На форуме можно получить ответы эти и другие вопросы.

Федеральные и региональные психологи и эксперты по работе с подростками прочитают лекции и проконсультируют тюменских родителей, как предотвратить или решить возникшие проблемы с подростками.

Участие в форуме бесплатное. Нужна предварительная регистрация.