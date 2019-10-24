Тюменские врачи исправили редкую форму косоглазия у 5-летней девочки

Детские офтальмологи Областной клинической больницы №2 прооперировали девочку из Ямало-Ненецкого автономного округа с синдромом Брауна. Из-за этой патологии 5-летний ребенок был неспособен поднять глаза вверх. Заболевание обусловлено аномалией сухожилия верхней косой мышцы, встречается в одном из 400–500 случаев косоглазия.

Тюменские врачи восстановили подвижность глазных яблок, и теперь у девочки нет необходимости поворачиваться всем телом в ту сторону, куда она хочет посмотреть.

Ежегодно в детском офтальмологическом отделении ОКБ №2 по поводу косоглазия оперируются около 200 жителей Тюменской области. Наряду с традиционными хорошо зарекомендовавшими себя методиками хирургического лечения применяются современные микрохирургические технологии. В первые часы после операции ребёнок не испытывает боли и может практически сразу открывать глаза.