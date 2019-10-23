В Тюмени обсудят работу комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав пройдет в Тюмени 24 и 25 октября. Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ, участниками станут 250 представителей разных регионов страны.

Тема совещания – "Региональные модели и практики организации и проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Ежегодно министерство определяет в качестве места проведения территорию, где есть хороший наработанный опыт в этой сфере, а тюменские технологии профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних неоднократно признавались лучшими на федеральном уровне.

24 октября работа пройдет сразу на трех площадках в формате дискуссий. В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов участники совещания обсудят индивидуальную профилактическую работу с обучающимися в образовательных организациях, в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева поговорят о профилактике асоциальных явлений, связанных с использованием сети Интернет, а в "Точке кипения" рассмотрят организацию и координацию индивидуальной профилактической работы с родителями и иными лицами, нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних.

25 октября в музейном комплексе имени Ивана Словцова состоится пленарное заседание с участием заместителя министра просвещения Татьяны Синюгиной, членов правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и первого заместителя губернатора Тюменской области, председателя региональной комиссии по делам несовершеннолетних Натальи Шевчик.

Запланированы выступления председателя правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александра Спивака, руководителя департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ольги Ульяновой, заместителя президента Российской академии образования, доктора экономических наук Игоря Павлова, других экспертов.