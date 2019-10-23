Тюменцы напишут Большой этнографический диктант

Международная культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант" стартует в Тюмени в 11 часов 1 ноября. Всего для диктанта будет организовано 44 площадки.

Акция проводится накануне Дня народного единства. Стать участником диктанта могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений также нет. Диктант состоит из 30 вопросов – 20 общих и 10 региональных. На ответы участникам дается 45 минут. Максимальная оценка – 100 баллов. По информации организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России.

Список площадок, где пройдет диктант, можно посмотреть здесь.