Семья из тобольской деревни подхватила редкую болезнь, съев рыбу

В токсикологическое отделение Областной клинической больницы №1 Тюмени поступили двое жителей деревни Ачиры Тобольского района, у них была диагностирована гаффская болезнь. Еще один человек, член этой же семьи, был доставлен в больницу Тобольска.

"Предположительно, фактором передачи послужило употребление рыбы всеми членами семьи, которую они выловили сами", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Гаффская болезнь — остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Оно не передается от человека к человеку, никакой опасности для окружающих от заболевших нет, уточняют в ведомстве.

Медицинские работники проводят подворные обходы с уведомлением жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы. Специалистами Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование с отбором проб воды и рыбы.