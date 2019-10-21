В Тюмени водитель автобуса спасла пенсионера, которому стало плохо на остановке

Благодаря водителю автобуса помощь была своевременно оказана 87-летнему тюменцу.

В микрорайоне "Три сосны" на автобусной остановке мужчина не мог пошевелиться, на обращенную к нему речь почти не реагировал. На него обратила внимание водитель автобуса. Женщина поняла, что с пенсионером не все в порядке, и вызвала скорую помощь, а до ее приезда завела обогреться его в салон автобуса.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины сахарный диабет, показатель сахара на приборе глюкометра оказался высоким — 18 ммол/л. В больнице тюменцу оказали всю необходимую помощь, сейчас он находится на амбулаторном наблюдении по месту жительства, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".