В Тюмени прошел фестиваль "Живые лица"

Более 3500 тюменцев побывали на спектаклях студийных театров из России и Европы на IX Международном театральном фестивале "Живые лица" в Тюмени.

Гран-при фестиваля получил камерный театр "Новая драма" (г.Пермь) за спектакль "Летели качели" по пьесе Стешика. "Приз зрительских симпатий" завоевал театр "КС" (г.Омск) со спектаклем "Зима" по пьесе Вырыпаева "Валентинов день".

Председатель жюри, ведущий театральный критик России, заместитель художественного руководителя "Театра наций" Роман Должанский не только оценил высокий уровень спектаклей, отобранных на фестиваль, но отметил и то, что тюменский зритель отличается восприимчивостью, точными оценками и реакциями во время просмотра.

Сегодня театры из Омска, Челябинска и Екатеринбурга отправилась в Тобольск, где стартует "Эхо фестиваля". В течение трех дней тоболяки увидят спектакли, представленные в Тюмени.