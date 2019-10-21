Мобильный кванториум будет путешествовать по Тюменской области

Фото пресс-службы ДТ "Кванториум"

Детский технопарк "Кванториум" в Тюменской области продолжает развиваться. 1400 детей занимаются здесь на постоянной основе, еще порядка 5 тыс. школьников в течение года участвуют в мероприятиях и мастер-классах. В планах – сделать проект доступным для всех жителей региона.

Как рассказал директор ДТ "Кванториум" Дмитрий Тарасов, детский технопарк планируется открыть в Тобольске, а по Тюменской области в разные населенные пункты отправится мобильный кванториум. Он представляет собой миниатюру тюменского детского технопарка. В настоящую технологическую лабораторию на колесах включили робо-, гео- и аэроквантумы, промышленный дизайн, ИТ-технологии и виртуальную реальность. Инновация поможет решить проблему доступности новых моделей допобразования для детей сельской местности.

Передвижной технопарк оснащен многофункциональным комплексом, 3D-принтером, сборочной и паяльными зонами. Ожидается, что на территории муниципалитета технопарк будет работать 12 дней, с понедельника по субботу. С утра планируют реализовать проект "Урок технологии", после обеда – организовывать дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленности, пишет "Тюменская область сегодня".

Детский технопарк "Кванториум" открылся в Тюменской области в 2017 году в рамках федеральной инициативы "Успех каждого ребенка" по нацпроекту "Образование". По десяти направлениям дети с пятилетнего возраста изучают и конструируют. Тем, кому уже исполнилось 11 лет, доверяют проектную деятельность.