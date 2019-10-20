В Тюмени стартовал краеведческий проект для школьников

Второй сезон краеведческого проекта для школьников "Ключ Сибири" стартовал в Тюмени. На предварительном этапе до 16 ноября будут отбирать участников среди учащихся 9-11 классов. Финал намечен на 17 ноября.

Участников проекта ждут интерактивные уроки, где необходимо будет показать свои знания истории родного края и решить краеведческие кейсы. Отличившиеся смогут пройти в следующий этап проекта и посетить квест. Финальный этап будет проходить в формате исторического перфоманса, пишет "Мегатюмень".

"Исследование показало, что 80% школьников не знают многих главных исторических событий нашего региона, например, кто является основателем города. А так как стандартные форматы, в большинстве своем, не интересуют школьников, то мы предложим им погрузиться в тему в игровой форме, чтобы провести некий ликбез по истории нашего родного края", — отметил руководитель проекта Владимир Сбитнев.

Узнать подробнее можно в группе во Вконтакте: https://vk.com/keytyumen.