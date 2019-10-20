Тюменьстат проанализирует время тюменцев, потраченное на интернет

Сотрудники Тюменьстата в октябре и ноябре 2019 года будут проводить выборочный опрос жителей юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО об использовании информационных технологий и интернета. Всего планируется проанализировать более 1,5 тыс. домохозяйств.

В специальные анкеты попадут данные членов семей старше 15 лет. Перед обработкой все полученные данные будут обезличены, пишет "Вслух.ру". В целом специалисты планируют получить общую информацию: какими информационно-телекоммуникационными средствами обладают жители, как используют их в повседневной жизни - для обучения, общения, получения разного рода услуг; как жители оценивает роль информационных технологий в своей жизни.

Ранее Тюменьстат уже изучал, как жители распоряжаются своим временем в будни и выходные. В августе выборочное исследование было посвящено оценке состояния здоровья.