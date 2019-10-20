Музей советской торговли планируют открыть в Тюмени

В тюменском ЦУМе планируют открыть музей советской торговли. Уже ведется работа над концепцией экспозиции и поиск экспонатов. Внести свой вклад могут все желающие.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, Тюменский ЦУМ по факту является чуть ли не единственным действующим торговым предприятием с советских времён, но при этом еще здравствуют ветераны отрасли, представители других торговых объединений.

По словам заслуженного работника торговли России Натальи Осинцевой, торговля как отрасль объединила десятки тысяч людей. Именно по ней судили о благосостоянии того или иного региона.

"Через историю привычных вещей к истории города, области и страны - именно такая концепция лежит в основе нашей идеи. Долгие годы мы хранили отдельные экспонаты, и даже формы сотрудников разных десятилетий. За более чем 70-летнюю историю собрали обширный архив документов и фотографий. Например, есть документальное подтверждение визита в ЦУМ одного из руководителя страны – Алексея Косыгина", - отметила Наталья Осинцева.

Реликвиями, связанными с одним магазином, будущий музей ограничиваться не будет. Поделиться экспонатами и внести вклад в создание музея может каждый. Успех подобных столичных музеев показывает, что проект будет пользоваться популярностью у тюменцев и гостей города.