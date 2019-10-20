Для тюменских школьников проведут профориентационный фестиваль

Фестиваль профессий "билет в будущее" состоится в Тюмени с 28 по 31 октября и соберет около 8 тыс. школьников, 800 педагогов и более 20 предприятий-работодателей региона. Площадкой масштабного мероприятия станет Выставочный зал.

"Билет в будущее" призван помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии. Для этого подросткам предложат выполнять практические задания по восьми направлениям: IT-технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, энергетика, строительство и комфортная среда, новые материалы, нефтегазовая отрасль.

"Современные дети живут в стремительно меняющемся мире, и важно как можно раньше обратить их внимание на перспективные направления. Чем раньше появится этот интерес, тем охотнее будут учиться дети", - считает региональный координатор проекта "Билет в будущее" в Тюменской области Юлия Бояркина.

Фестиваль рассчитан на школьников 6-11 классов. По мнению авторов проекта, работу в таких сферах как программирование беспилотников, редактирование генома или разработка нейроинтерфейсов, нужны подготовленные молодые кадры. А потому начинать профориентацию нужно уже в средних классах, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Отметим, впервые фестиваль проходил в Тюменской области в 2018 году. В нем приняли участие 3800 школьников.

Инициатором проекта по ранней профориентации "Билет в будущее" выступил президент России Владимир Путин. Его реализуют в рамках национального проекта "Образование". Оператор проекта – Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)".