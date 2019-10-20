Тюменцев познакомят с особенностями продюсирования короткометражного кино

Фото мультицентра "Моя территория"

Молодые тюменцы смогут узнать больше о создании социальных роликов и короткометражек на киновечере "Короткий метр", который состоится 24 октября в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация. Начало в 18:30.

Участникам встречи продемонстрируют социальные ролики и художественные фильмы тюменских режиссеров о становлении личности, индивидуальных достижениях, любви и дружбе. В программе такие киноленты, как "Маяк", "Отражение", "Порог", "Невероятный человек-Антон". После просмотра начнется обсуждение с экспертом. Им станет Андрей Зубов, основатель местного продюсерского центра, пишет "Мой портал".

"В последнюю неделю октября мы предлагаем тюменцам погрузиться в digital-сферу. Ведь в современном мире навыки в этой области набирают популярность и считаются одними из приоритетных компетенций у молодых специалистов. Мы приглашаем всех желающих освоить новые скилы и научиться пользоваться ими в жизни", — отметила руководитель мультицентра Мария Федоренко.