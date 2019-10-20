Онкоскрининги помогают тюменским врачам выявлять риски развития рака

Около 1 млн скрининговых исследований провели в медицинских организациях Тюменской области за 9 месяцев 2019 год. Благодаря диагностике удалось выявить чуть более тысячи онкологических заболеваний и свыше 12 тыс. предраковых (фоновых) заболеваний.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, основная цель подобных скринингов – раннее выявление заболеваний, в том числе предопухолевых. Примечательно, что практически нет их явных симптомов: большинство людей, у которых обнаружили такие заболевания, считали себя совершенно здоровыми и не замечали ухудшения самочувствия. Вот почему врачи советуют не забывать о профилактических осмотрах.

В Тюменской области система скринингов злокачественных новообразований стартовала с 2015 года. Врачи применяют семь видов таких исследований. Основная часть работы в рамках онкологического скрининга возложена на медицинские организации первичного звена медицинской помощи.

Отметим, региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение" и направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. Задача – достичь показателя в 132 случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году.