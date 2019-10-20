"Тюменский бройлер" совершенствует ассортимент, ориентируясь на покупателей

20:13 19 октября 2019
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pixabay.com

Более 180 наименований продукции насчитывает сегодня ассортимент птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". Новые идеи и рецепты появляются в результате общения с покупателями. Помогает в этом собственная сеть магазинов, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Понятно, что сейчас большая часть продукции поступает в торговые сети. Тем не менее, у фирменных торговых точек есть одно немаловажное преимущество - здесь продавец постоянно находится в непосредственном контакте с покупателем. Мы черпаем информацию в диалоге. В том числе из него рождаются и новые рецепты, и корректируются продуктовая линейка", - говорит Оксана Величко.

Если раньше большая часть ассортимента состояла из замороженной продукции. Сейчас же ставка сделана на охлажденную птицу и кулинарную линейку.

Теги: АПК , производство
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