"Тюменский бройлер" совершенствует ассортимент, ориентируясь на покупателей

Более 180 наименований продукции насчитывает сегодня ассортимент птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". Новые идеи и рецепты появляются в результате общения с покупателями. Помогает в этом собственная сеть магазинов, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Понятно, что сейчас большая часть продукции поступает в торговые сети. Тем не менее, у фирменных торговых точек есть одно немаловажное преимущество - здесь продавец постоянно находится в непосредственном контакте с покупателем. Мы черпаем информацию в диалоге. В том числе из него рождаются и новые рецепты, и корректируются продуктовая линейка", - говорит Оксана Величко.

Если раньше большая часть ассортимента состояла из замороженной продукции. Сейчас же ставка сделана на охлажденную птицу и кулинарную линейку.