Развитие личных подворий в Тюменском районе стимулируют кооперативы

Кооперативы Тюменского района успешно работают, стимулируя развития крестьянских подворий. Например, наримановский кооператив "Наш", которым руководит Максим Кропачев, ведет большую работу с каждым сдатчиком индивидуально, чтобы процесс был бесперебойным.

"Здесь у нас порядка восьми-девяти проверенных, надежных сдатчиков, – рассказывает председатель кооператива Максим Кропачев. – Сдают в пункт приемки, а мы каждые два дня отвозим в Покровское, на "Ясень-Агро". В среднем за месяц в Нариманова мы собираем больше тонны молока. Один раз в месяц мы осуществляем расчет, суммы получаются неплохие, но ведь и труд не простой".

Сегодня молоко проходит обязательную проверку в лаборатории, совершенно исключено, чтобы приняли продукт от нездоровой коровы или в самом молоке обнаружили посторонние вещества. Число ЛПХ, сотрудничающих с кооперативом, постоянно растет, рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.

В планах у "Нашего" – развивать новые направления деятельности: заготовка сена и реализация, помимо молока, творога и сливок.