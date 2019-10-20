В Тюменской области на одного соискателя – пять вакансий

5,5 тысячи тюменцев состоят на учете в службе занятости в качестве соискателей, при этом работодателями заявлено 21,9 тысячи вакансий. То есть на одного соискателя приходится пять вакансий.

Самыми востребованными остаются специалисты в сфере строительства (8 770 позиций в областном банке вакансий). Также актуальны следующие направления: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1 708 вакансий); обрабатывающие производства (1 524 вакансии); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (1 407 вакансий); образование (1 389 вакансий); здравоохранение (1 073 вакансий).

Если говорить по профессиям, то больше всего требуется сварщиков-операторов (1 306 вакансий), водителей (974), разнорабочих (811), охранников (595), поваров (275), инженеров (195) и т. д. Также требуется 50 учителей математики, еще 100 — иностранного языка, 127 медицинских сестер, 53 фельдшера, 62 ветеринарных врача, 59 культорганизаторов, 74 бухгалтера, 96 продавцов-консультантов и др.

Среднюю зарплату выше 40 тысяч рублей предлагают прорабам, монтажникам, машинистам. Среднюю зарплату ниже 20 тысяч рублей - разнорабочим, пекарям, продавцам, кассирам, официантам, дворникам.