Ценители фольклора соберутся на фестивале "Сибирские родники" в Тюмени

Международный конкурс "Сибирские родники", который пройдет в конце ноября на базе Тюменского института культуры, соберет почти тысячу участников, том числе солистов и ансамблей народной культуры.

1 декабря состоится круглый стол с обсуждением успехов подвижников самобытного творчества. Главным инициатором встречи талантливых фольклористов вновь значится тюменский коллектив "Росстань". Его лидер Лилия Демина полна планов.

"Мы запускаем не только конкурс "Сибирские родники", но и конкурс "Сибирские истоки" - это направление будет интересно специалистам методических объединений по народной культуре, авторам сценариев народных праздников", - подчеркнула она.

Отметим, что на мероприятия "Родников" вход открыт для всех желающих. А на концерт-вечерку участников из Екатеринбурга устроители вообще ожидают полный зал.

В прошлом году число заявившихся превысило 700 человек. Нынче ТГИК примет еще больше гостей – из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Эстонии. Обсуждается и приезд украинских артистов. Это не только профессиональные команды с историей, но и молодые коллективы техникумов, колледжей, институтов.

Для них приготовлены номинации: вокал (народный и академический), народная хореография, народные инструменты, декоративно-прикладное творчество, художественное слово, фольклорный театр и мода. Мастера-кудесники в рамках "Родников" представят чудо-выставку и пригласят жителей областной столицы на мастер-классы, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Сибирские родники" - это всегда и только живой звук! "Минусовок" народ еще наслушается, так что пусть на нашем конкурсе слух отдохнет", - добавила Демина.