В Мальково откроется спортивный комплекс

Строительство нового спортивного комплекса в селе Мальково Тюменского района завершится до конца 2019 года, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Объект возводится по желанию местных жителей. В марте 2018 года жители Мальковского сельского поселения, куда также входят деревни Ошкукова, Паренкина, Субботина, дружно проголосовали за появление спорткомплекса.

Сейчас для занятий спортом жители приходят в школьный спортзал, до позднего вечера там идут занятия секций. Зимой заливают корт: хоккейная дружина Мальково – одна из сильнейших в районе. Очевидно, что возможности зала школы ограничены, а желание сельчан заниматься физкультурой и спортом только растет.

Новый спорткомплекс на ул. Журавлиной – двухэтажный, площадь – более 2,5 тысячи кв.м. В нем будет универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (48х30м) с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажерный зал, зал для общей физической подготовки, вспомогательные и технические помещения. В настоящее время строители заканчивают остекление фасада, смонтированы и готовы к работе автономная газовая котельная и фильтры для воды. Для занятий спортом будет задействована и территория вокруг спорткомплекса: там оборудуют баскетбольно-волейбольную площадку и мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, а также беговую дорожку.

Для посетителей построена вместительная парковка. Даже дороги на улицах, ведущих к спорткомплексу, в этом году заасфальтировали.

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера, в новом учреждении спорта будут работать секции волейбола, баскетбола, футбола, единоборств. В расписании найдется время для занятий с малышами и старшим поколением. Сейчас идет подбор тренеров. Уже понятно, что спортивная инфраструктура Мальково будет работать для населения всего Старотобольского тракта и даже жителей Антипино. Реализация федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Тюменском районе продолжается.