Школьники Упоровского района знакомятся с казахской культурой

Курс по основам казахского языка и культуры проходят 26 школьников Упоровского района. Обучение стартовало в начале учебного года и рассчитано на 100 часов.

"Ребята познакомятся с творчеством казахских поэтом и писателей, пословицами и поговорками, узнают о героях эпоса. Им расскажут об истории и значении традиционных праздников нашего народа, национальных играх и обрядах, музыкальных инструментах. Часть программы посвящена взаимоотношениям России и Казахстана, истории переселения и жизни казахов на сибирской земле, это важно для понимания ценности дружбы, единства и взаимопомощи людей разных культур, разных религий", - рассказал председатель Упоровского отделения автономии казахов Тюменской области Тулепберген Кудайбергенов.

Дважды в неделю вести занятия с детьми школьного возраста ведет Майрамгуль Айткуженова, окончившая Кустанайское педагогическое училище. Первый учебный год завершится к началу общешкольных летних каникул, по окончании курса выпускники получат сертификаты, пишет "Тюменская линия".