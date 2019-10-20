Тюменцы выиграли два золота в иранской олимпиаде по геометрии

Тюменские школьники Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали на международной Иранской олимпиаде по геометрии, став сильнейшими из 224 участников группы Advanced, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Международная Иранская олимпиада по геометрии прошла в шестой раз. Это самые престижные интеллектуальные соревнования в мире.

В ней приняли участие более 6 200 учеников из 54 стран мира: России, Южной Африки, Бразилии, Доминиканской Республики, Китая, Мексики, Непала и других.

В финал прошли около 500 сильнейших знатоков геометрии с 8 по 11 классы. Они соревновались в трех уровнях сложности: начинающие (8 кл), продолжающие (9-10 кл) и профессионалы (11–12 кл).

Ребята решали сложнейшие задачи, которые составили авторы из России, Польши, Великобритании, Вьетнама, Нидерландов, Македонии, Косово, Ирландии.

На решение в 8 классе отводилось 4 часа, в 9–11 классах по 4 часа 30 минут. Итоги подводились отдельно по каждому уровню, затем лучшие четыре работы каждого уровня сложности отправляли в Иран для подведения общемировых итогов.