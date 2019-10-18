Интернет-конкурс чтецов и актерского мастерства стартует в Тюмени

Возможность почувствовать себя актёрами тюменцам готов предоставить Дом культуры и творчества "Торфяник". С 18 по 30 октября будет проходить интернет-конкурс чтецов и актерского мастерства "Я-актер".

Вы давно чувствуете в себе актерские задатки? Не стесняетесь публики и не боитесь выходить на сцену? Или среди друзей вы - душа компании, человек, к которому приковано все внимание? Самое время попробовать свои силы в конкурсе!

Всех желающих старше 6 лет ДКиТ "Торфяник" приглашает поучаствовать в конкурсе "Я-актер". На конкурс принимаются видео хронометражем не более 5 минут. В ролике необходимо максимально ярко продемонстрировать свои таланты и способности.

В конкурсе несколько направлений: художественное слово (индивидуальное), художественное слово (авторское), пластика и пантомима (индивидуальное).

Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям:

- младшая возрастная группа от 6 до 9 лет;

-средняя возрастная группа от 10 до 13 лет;

-средняя возрастная группа от 14 до 17 лет;

-старшая возрастная группа от 18 и старше.

Победители конкурса определятся по итогам общественного голосования на странице в социальных сетях "Вконтакте".

Необходимо заполнить и отправить организаторам на электронную почту заявку: dktorfjanik@mail.ru (с пометкой "!!!Я-актер"), либо в "ДКиТ "Торфяник": Малышева, 26, каб. 201 на флеш-носителе. Контактное лицо конкурса: Нургалиев Владимир Ринатович, тел. 458-328.