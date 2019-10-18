В торговом центре "Пять звезд" пройдут "Дни скидок"

Фото: ТЦ "Пять звёзд"

Уникальные ярмарки пройдут в тюменском торговом центре "Пять звезд" 19 и 20 октября. Покупателям представится отличная возможность приобрести верхнюю одежду, кожаные изделия и обувь.

19 октября с 10 до 16 часов на первом этаже торгового центра развернется ярмарка кожаных изделий. Огромное количество фасонов и размеров предложат покупателям. Примечательно что при покупке куртки в подарок вы получите обувь.

20 октября с 10 до 19 часов распахнет свои двери выездной магазин верхней одежды и обуви нового формата. В нем представят коллекции курток и обуви от более чем 11 стран производителей. Интересно что модельный ряд продукции представлен различными фасонами, которые подойдут на любой возраст, размер и кошелек.

Покупателям не придется стоять в очереди, высококвалифицированный персонал обслуживает быстро и без проблем подбирает изделие, исходя из пожеланий клиента. Кроме того, в магазине будут действовать большие скидки: от 50 до 70 процентов.

Всех желающих приглашают в торговый центр "Пять звезд", расположенный по адресу Прокопия Артамонова, 8. Успевайте приобрести товар по очень выгодным ценам!