"Сolocation" - оптимизация расходов для тюменского бизнеса

Современный бизнес – это беспрерывный поиск вариантов оптимизации. Реалии рынка требуют быть всегда на связи с клиентами, инвесторами, партнерами и оперативно реагировать на любые вызовы без лишних затрат. Поэтому всё больше прогрессивных предпринимателей делают ставку на IT-технологии.

Одна из популярных и востребованных в сфере бизнеса услуг – "Сolocation". Суть услуги заключается в размещении оборудования клиента на территории провайдера и подключении его к каналам связи с высокой пропускной способностью, что позволяет сократить расходы на организацию канала связи от провайдера до клиента и гарантирует бесперебойную работу оборудования. В отличие от использования арендной техники, предложение особенно выгодно в случае долгосрочного размещения, или если бизнесмен использует нестандартные конфигурации.

Таким образом, предприниматель получает сразу несколько преимуществ:

* бесперебойное электропитание;

* служба контроля доступа;

* служба мониторинга;

* контроль микроклимата помещений;

* круглосуточная техническая поддержка

* и, конечно, сокращение расходов на организацию канала связи от провайдера до клиента.

ООО "Русская компания" предоставляет услугу "Сolocation" для предпринимателей Тюмени. При размещении серверного оборудования предусмотрены льготные цены на тарифы сети Интернет. Подробнее об услуге "Сolocation" можно узнать по телефону: 39-00-39.