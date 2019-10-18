Компания "Золотые луга" готова к полному внедрению системы "Меркурий", но надеется на ее доработку

Система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" активно интегрируется в молочную отрасль. С 1 июля обязательная ЭВС действовала лишь на часть готовой молочной продукции: сливочное масло и сыр, а с 1 ноября в силу вступит постановление, вводящее ЭВС на всю молочную продукцию. Как нововведение отразиться на молочном производстве и ценах на продукцию, рассказал директор по ИТ-технологиям АО "Золотые луга" Антон Рулев.

Эксперт подчеркнул, что полное внедрение системы "Меркурий" совпадает с сезонностью в молочной отрасли, когда идет дефицит сырья и уменьшение надоев. Прямой зависимости между повышением цен на готовый продукт и ЭВС нет, но изменения будут ощутимы из-за этого наслоения.

"Так совпало, что одновременно происходит повышение цен в рамках сезонности и внедрение "Меркурия". Непосредственно ЭВС на цены влияния не окажет. В любом случае, "Меркурий" несет за собой дополнительные затраты в молочном бизнесе, но они на сегодняшний день не являются пропорционально зависимыми", - отметил Антон Рулев.

По его словам, компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Западной Сибири, готова к полному действию электронной ветеринарной сертификации. Однако, по мнению эксперта, система нуждается в доработках и оптимизации, так как не все моменты в ней учтены.

В то же время предприятие пока не участвует в эксперименте маркировки готовой молочной продукции в системе "Честный знак" Центра развития перспективных технологий. Основная причина в том, что по сути системы дублируют друг друга. Кроме того, для внедрения данной системы необходимы дополнительные инвестиции на доработку расширенного штрих-кода.

"В данный момент молочная отрасль не может позволить себе "прослеживаемость" в двух программах одновременно. Однако можно было бы объединить плюсы одной и другой системы, чтобы обеспечить максимальную прозрачность всего молочного производства", - подытожил директор по ИТ-технологиям АО "Золотые луга".

Напомним, на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту был одобрен проект распоряжения правительства РФ, согласно которому обязательная маркировка молока начнется с 1 июня 2020 года. Параллельно Минпромторг совместно с Минсельхозом прорабатывают вопрос интеграции системы маркировки и системы обязательной ветеринарной электронной сертификации "Меркурий".

В то же время, по предварительным оценкам Союзмолоко, совокупные единовременные инвестиции на внедрение маркировки составят около 25 млрд рублей, а ежегодные затраты — около 20 млрд рублей. При этом чистая прибыль отрасли в России за 2018 год составила 35 млрд рубле, пишет "The dairynews".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.