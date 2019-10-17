"Дом.ru" и кинотеатр "Премьер" дарят билеты в кино

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев в кино. Клиенты провайдера при покупке одного билета в кинотеатр "Премьер" второй получат в подарок.

Акция "Среда – это маленькая пятница" действует каждую среду, кроме праздничных и предпраздничных дней. Чтобы получить билеты, нужно быть абонентом "Дом.ru", приобрести один билет в кино и предъявить на кассе промокод, который можно получить в личном кабинете в разделе "Акции" или по электронной почте.

Воспользоваться предложением можно с 22 октября по 11 декабря 2019 года. Подробности на сайте компании или по телефону 51-30-30.