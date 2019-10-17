В субботу врачи-онкологи проконсультируют тюменцев в поликлиниках

Акция "За жизнь без рака" пройдет в эту субботу, 19 октября, во всех территориальных поликлиниках Тюмени, имеющих прикрепленное население. Предварительная запись не требуется.

С 9 до 15 часов специалисты кабинетов раннего выявления заболеваний будут ждать всех желающих на осмотр и консультацию. Медики проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов (женщинам — мазок на цитологическое исследование, мужчинам старше 40 лет — анализ крови на простатспецифический антиген), флюорографию и маммографию (по показаниям). По результатам осмотра всех проконсультирует врач-онколог.

При себе необходимо иметь только полис обязательного медицинского страхования. В комитете здравоохранения администрации города Тюмени напоминают, что пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), а также АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13), могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.