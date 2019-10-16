"Встречи в провинции": тюменцы познакомятся с современными авторами

В Тюменской области стартовал литературно-просветительский проект "Большая книга — встречи в провинции". Тюменцы смогут пообщаться с финалистами, лауреатами и членами жюри самой престижной национальной литературной премии — "Большая книга".

С 16 по 18 октября с читателями встретятся:

Майя Кучерская, писатель, литературовед и литературный критик, финалист и победитель читательского голосования Национальной литературной премии "Большая книга" 2013 года ("Тетя Мотя");

Анна Матвеева, писатель, журналист, финалист "Большой книги" 2013, 2015 и 2016 годов (сборник рассказов "Подожди, я умру — и приду", сборник рассказов "Девять девяностых" и "Завидное чувство Веры Стениной");

Михаил Бутов, прозаик, эссеист, критик, председатель экспертного совета Национальной литературной премии "Большая книга", первый заместитель главного редактора журнала "Новый мир";

Анна Золотарева, поэт, переводчик, координатор проекта "Большая книга — встречи в провинции".

Одна из встреч пройдет в Тюмени завтра, 17 октября, в Школе перспективных исследований ТюмГУ (8 Марта, 2 к.1). Тема круглого стола: "Литература и литературные институции: смена парадигм?" Участники дискуссии обсудят, как меняется институциональная матрица литературы — то, на чем она держалась последние три века: журналы, издательства, премии, фестивали, ярмарки, школа, университет, критика, институт авторства. Начало в 18 часов, вход свободный.

Как отмечают организаторы проекта, для писателей такие поездки в регионы — возможность посетить не только крупные города, но и побывать в российской глубинке, познакомиться с жизнью малых городов и сел. Кроме Тюмени писатели побывают в Ялуторовске и поселке Винзили.