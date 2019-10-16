В регионе возбуждено более 200 уголовных дел об экологических преступлениях

За девять месяцев 2019 года в Тюменской области возбуждено 231 уголовное дело об экологических преступлениях. Причиненный экологии ущерб составил свыше 109 млн рублей. Такие данные приводит областная прокуратура.

169 дел возбуждено по фактам незаконной рубки лесных насаждений, 35 — по фактам незаконной охоты, также регистрировались случаи оборота незаконно заготовленной древесины, незаконной добычи водных биологических ресурсов, порчи земли, загрязнения вод.

"По уголовным делам обеспечено возмещение ущерба на сумму более 9,6 млн рублей. В ходе следствия к обвиняемым предъявлены иски о возмещении вреда на общую сумму свыше 42 млн рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.