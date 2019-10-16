В Тюмени онкогинекологи стали чаще выполнять лапароскопические операции

Каждый год 500 жительниц Тюменской области впервые узнают о том, что у них онкологическое заболевание органов женской репродуктивной системы. Сюда относятся такие заболевания, как рак шейки матки, тела матки и рак яичников.

Хирургическое вмешательство считается основным методом лечения этих заболеваний, которое становится всё менее травматичным для пациентов.

"В онкогинекологии лапароскопический доступ применяется при заболеваниях шейки и тела матки — эти заболевания намного чаще выявляются на ранних стадиях. При раке яичников применение такого метода чаще всего нецелесообразно, из-за большого количества запущенных обращений — здесь требуется открытая хирургия. На базе нашего отделения лапароскопическая хирургия, конкретно при онкологических заболеваниях, используется с 2015 года — тогда это были единичные случаи, около 15 операций в год. Сегодня мы имеем достаточное количество клинических данных о преимуществах использования лапороскопического доступа, большой опыт и хорошее оснащение, благодаря чему такие операции стали проводиться в нашем учреждении гораздо чаще, примерно в три раза", — рассказала Мария Кузьменко, заведующая гинекологическим отделением ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город".

Лапароскопический метод хирургического вмешательства позволяет сократить срок лечения и реабилитации пациентов. Пациентам легче перенести послеоперационный период, а также сокращается риск осложнений после операции. В связи с сокращением срока реабилитации, пациенты, которым требуется специализированное лечение: химиотерапия, лучевая терапия, раньше начинают его получать, что благоприятно сказывается на результате лечения.

Для профилактики заболеваний органов женской репродуктивной системы врачи рекомендуют всем женщинам старше 18 лет проходить ежегодный осмотр у врача-гинеколога, во время которого специалист уже может заподозрить наличие злокачественного процесса.